Foreldrekoden: Snakk til meg! «Alt blir bedre hvis du prater om problemene», sier vi til barna våre. Men er det sant?

Hedvig Montgomery

«Han snakker jo ikke med meg!» sier en mamma om sønnen sin. «Hun er som en lukket bok!» sier en pappa om datteren. Begge er fortvilte over barn som ikke vil fortelle om livet sitt og hvordan de har det.

Men barn forteller alltid. Det er bare ikke alltid de gjør det med ord.

Et barn som forteller hjemme, står øverst på ønskelisten for mange foreldre. Det er kanskje ikke så rart, i en tid da det er opplest og vedtatt at veien til god psykisk helse går gjennom å snakke om følelser. Vi må få vite, ellers kan det jo gå galt med barnet!

Denne holdningen fører til et press på barna om å fortelle. Det er et press som mange barn møter med å lukke seg helt. For det vi ber om, er for mange barn umulig.