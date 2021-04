Skuffet over politiet

Reidar Sandangers søsken og barn er skuffet over at politiet henla saken og heller ikke ba om hjelp fra kolleger i Brasil. Særlig når politiet selv mener det er sannsynlig at Sandanger ble utsatt for noe kriminelt.

Politifolkene som jobbet med Reidar Edvin Sandangers savnet-sak mener det er mest sannsynlig at han ble utsatt for en kriminell handling i Brasil. Likevel har de aldri varslet kollegene der om sine mistanker. Det synes Reidars datter Rudy er vanskelig å forstå. Nå håper hun politiet gjenopptar saken. Finn E. Våga

Reidar Sandangers familie er skuffet over at politiet henla saken uten at de har fått svar på noen av spørsmålene de sitter igjen med. Ikke minst etter at Aftenbladet har avdekket at selv politiet mener det er mest sannsynlig at Reidar ble utsatt for en kriminell handling.

– Jeg tenker at dette egentlig er helt utrolig. Men at det ikke er gjort nok, er jo et inntrykk jeg har sittet med hele tiden. Når det er så sterke mistanker om at det kan ha skjedd en alvorlig, kriminell hendelse, synes jeg det er håpløst at det ikke ble gjort mer. Her har det sviktet på systemnivå, sier Preben Sandanger, sønnen til Reidar.