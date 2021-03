Stig B. Hansen Live Nelvik er lei av foreldrepresset: – Ingen tør å si noe i frykt for å være den dårlige forelderen Hvorfor synker de norske fødselstallene? Programleder og trebarnsmor Live Nelvik tror hun vet svaret.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Hun satt og skrollet på et mammaforum da det slo henne hvor komplisert alt er blitt. En mamma hadde skrevet et innlegg om tøfler. Hvilke tøfler egnet seg best til barnehagestart?

Innlegget fikk over hundre kommentarer. Live Nelvik leste med en blanding av undring og tretthet.

– Folk har altså gjort seg tonnevis av erfaringer med tøfler til barn, konstaterer hun.

– Når sluttet tøfler å bare være tøfler?

På 80-tallet ville ingen ha lagt så stor innsats i å finne de beste tøflene, mener Nelvik. I dag har vi derimot bøker, kurs, podkaster, artikler og nettdiskusjoner om alt vi bør gjøre og kjøpe som forelder.

Samtidig: Siden 2009 har gjennomsnittlig fødselstall pr. kvinne falt betydelig i Norge, fra 1,98 til 1,48. Statsministeren sier vi må få flere barn.

– Diskusjonen handler gjerne om hvordan vi kan tilrettelegge bedre for å få opp fødselsstatistikken. Men er det virkelig bare politikken det står på? Er det ett land som virkelig er tilrettelagt for familier, er det vel Norge?