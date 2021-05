Mobbeombud: – Før var det status å ha hytte og bil. Nå er det status å ha perfekte barn

Mobbeombudet i Stavanger, Nina Bøhnsdalen, er veldig overrasket over at «homo» og «transe» fortsatt er skjellsord i 2021. Hun ser at homo er blitt et vanlig skjellsord og tror mange ikke tenker på at det oppleves sårende for dem som faktisk er homo.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Nina Bøhnsdalen, mobbeombud i Stavanger, ber foreldre tenke på hvordan de viser fram seg selv og livet til familien. Og ikke minst om de gir rom for å gjøre feil eller ikke være pen eller flink på skolen. Rune Vandvik