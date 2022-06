Kari Schibevaag og Truls er tilbake ved Solastranden Kari Schibevaag brant seg på grådighet og svik i Lofoten. Nå er hun hjemme i Stavanger igjen, og i hele sommer skal hun aktivisere sommergjestene med vannsport på Solastranden.

Både himmel og hav er grått denne dagen på Solastranden. Regndryss ligger i luften, og vinden er ikke all verden. Ikke akkurat en drømmedag for verdensmester, livsnyter og vagabond Kari Schibevaag – hun vil helst ha fint vær alltid. Men med nok vind til at hun kan kite eller wingsurfe, helst med hunden Truls som trofast følge på brettet.

Likevel gliser hun bredt og kritthvitt i et solkysset, småfregnete fjes, når hun ankommer sitt nye arbeidssted ved Sola Strand Hotel sammen med sin elskede Truls i bånd.

– I fjor sommer, da vi hadde seks grader i Lofoten, hørte vi om 30 grader på Solastranden. Så håpet lever!

Kari har forlatt Lofoten etter åtte år og flyttet «hjem». Foreløpig bor hun hos foreldrene på Madla, eller i bobilen sin. Et nytt firma er startet for det nye aktivitetseventyret på Solastranden.