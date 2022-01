Årets vinter-OL i Beijing har hatt et budsjett på cirka 35 milliarder kroner. Det er lavere enn en tidel av det landet brukte på sommer-OL i 2008. Flere av arenaene fra 2008 skal brukes igjen. Men på de fleste andre områder er Kina i sterk vekst.

Årets vinter-OL holdes i et land som får en stadig viktigere posisjon globalt. Her er alt du trenger å vite om Kinas vekst på to minutter.

