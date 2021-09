Deilige skalldyrviner

Viktigere enn det evige spørsmålet om hvorvidt det er noe i krabbene, er spørsmålet om hva vi skal drikke til sensommerens skalldyrkalas. Heldigvis er det lett å finne gode viner som passer.

Ferske reker hører med når de siste sensommerdagene skal nytes.

Rekene er best om vinteren, hører vi rett som det er. Og det stemmer at disse delikatessene blir ekstra spenstige når vannet er på sitt kaldeste. Men mange av oss liker best å spise reker om sommeren, sånn er det bare. Kanskje er det fordi vi er i hvitvinsmodus når sola varmer og nettene er korte?