Dette er historien om Sølvsmeden på Sølvberget og familien Lynggaard. Bli med til København, inn i juvelenes og smykkenes verden. På let etter en 21 år gammel jente fra Stavanger.

Vi går gatelangs i Hellerup, like utenfor København. I et område der store, ærverdige murhus ligger gjemt bak høye gjerder og grønn eføy. Der ambassader holder til, og en liten gutt hopper ut av farens Porsche før han løper inn i skolegården. Det staselige strøket har en av de dyreste postadressene i Danmark, og vi leter etter designhuset Ole Lynggaard Copenhagen.

Det er ingenting prangende med det gule murhuset i bakkant av den gruslagte gårdsplassen. Tidligere lå et bilverksted her. Kjøretøyene har veket plass for Skandinavias største luksusmerke innen smykkeproduksjon. De svartmalte dørene og vinduene og de grønne plantene i grå trepotter gir et anstrøk av diskré eleganse og et hint om at vi skal entre en magisk verden.