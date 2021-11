Dagbok Europa: I Chablis har to kriser krasjet: Klima­endrin­gene og korona­pande­mien.

DAGBOK EUROPA: Det er kaffe, vin og gode samtaler på «Den tapte tid», men så slår avlingen feil. Mange har mistet jobben. Andre er blitt skilt fra kjærester og venner. Kan vi lære noe av en pandemi?

Et mildt landskap med grønne åser bølger innover landet. Den svarte Skodaen har tatt oss til Bourgogne. På mange vis hjertet i det vinproduserende Frankrike. Markene med struttende vinranker tegner artistiske buer og streker gjennom et kulturlandskap som er blitt odlet av samvittighetsfulle menneskehender i hundrevis år.

Hendene er fortsatt i sving. Det er tid for innhøsting, men høsten er ikke like travel i år. Det er praktisk talt umulig å få tak i sesongarbeidskraft på grunn av pandemien. Til gjengjeld er årets høst så dårlig at det knapt behøves.

Helt nord i Bourgogne, i Chablis, har to kriser krasjet: Klimaendringene og koronapandemien.