Preikestolen: Full reiseguide, tips og inspirasjon

Preikestolen er kåret til et av verdens mest spektakulære utsiktspunkter, både av CNN Go og Lonely Planet.

Det flate fjellplatået er Norges mest kjente naturattraksjon. Mange har den på sin «bucket list» - ting å gjøre før man dør. Det er populært å ta en selfie på kanten av det 604 meter høye stupet ned mot Lysefjorden.

Avstand til Preikestolen parkering

Preikestolen parkering ligger ved Refsvatnet og Preikestolen fjellstue.

Fra Stavanger via ferjesambandet Stavanger-Tau tar kjøreturen cirka 1 time og 15 minutter. Flere busselskaper kjører shuttle fra Tau til Preikestol-området i hovedsesongen.

Fra Sandnes via ferjesambandet Oanes-Lauvvik tar kjøreturen cirka 1 time 15 minutter.

I 2019 åpnes Ryfast - verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel - og reisetiden blir da cirka 30-35 minutter fra Stavanger.

Tor Inge Jøssang

Parkering

Parkeringsplassen er betjent hele året. Parkeringsavgift:

200 kroner for personbil.

100 kroner for motorsykkel.

800 kroner for buss.

Utleie av klær, fottøy, brodder og annet nødvendig utstyr på Preikestolen Fjellstue. Det er turistinformasjon og sanitærbygg på p-plassen.

Kort om turen

LENGDE: 3,7 kilometer til toppen.

TIDSBRUK: Cirka 2 timer én vei.

HØYDEFORSKJELL: 350 meter stigning.

Eneste måten du kan oppleve Preikestolen er å ta føttene fatt. Husk godt fottøy, varme klær, mat og drikke. Stiftelsen Preikestolen legger ut dagens føremeldinger på Facebook.

Stien går i småkupert terreng og det er gode badevann og rasteplasser langs stien.

Pål Christensen

Lysefjorden rundt

Fotturen starter vanligvis fra Preikestolen parkering ved fjellstua. Dersom du ønsker større utfordringer, er det også mulig å ta båt inn Lysefjorden og begynne turen, enten fra Refså kai, Bratteli, gården Bakken eller Songesand. Disse løypene er del av Lysefjorden rundt, som Stavanger turistforening står bak.

Pål Christensen

Tilrettelagt sti

Stien består av tre motbakker i første halvdel av turen. Her passerer du også Krogebekkmyra, hvor det ligger jernbanesviller. Når du når toppen av Neverdalskaret er du kommet halvveis, da gjenstår et lettgått terreng. Først langs skrenter hvor du ser ned i Neverdalen. Deretter forbi Tjødnane, hvor mange turister liker å ta seg et bad. Og til slutt langs Lysefjorden før du stil slutt møter det spektakulære utsiktspunktet.

Pål Christensen

Underlaget er stort sett grå granitt. Enten du går over berg som ble slipt av isbreer for 10.000 år siden, i steintrapper laget av sherpaer fra Nepal for at den skal tåle det store besøket.

Underveis passerer du avstandsmerker, som viser hvor langt du har gått og hvor langt det er igjen.

Pål Christensen

Pål Christensen

Hotell- og overnattingsmuligheter

Preikestolen Fjellstue ligger ved starten av stien. Verkshotellet på Jørpeland og Lilland Bryggerihotell på Tau er andre alternativer. Utenom finnes det flere Airbnb-tilbud på Jørpeland og Tau.

Mat

Preikestolen Fjellstue, Verkshotellet og Lilland Bryggerihotell har restauranter. På Jørpeland ligger Rosehagen, Kina-restauranter og en del andre spisesteder.

Visste du dette?

Sluttscenen i «Mission: Impossible - Fallout» ble spilt inn på Preikestolen. Tom Cruise og Henry Cavill slåss på kanten av stupet, etter at de har krasjet med helikopter.

Grim Berge , Natural Light

Pål Christensen

Historien om Preikestolen

Selve Preikestolen ble dannet for 10.000 år siden. Den gang lå en isbre i Lysefjorden og presset på fjellet. Vann trengte inn i sprekker i berggrunnen, og vannet frøs til is og sprengte løs granittblokker, slik at den spesielle fjellknatten ble dannet.

Fra gammelt av hadde utspringet navnet Hyvlatonnå, etter stålet som stikker fram under sålen på en høvel. Men nedenfra Lysefjorden syntes kaptein Hana på rutebåten DS «Oscar II» at det lignet en «prekestol».

Klippen ble oppdaget av banksjef Thomas P. Randulff fra Stavanger i 1896. Det var starten på turisttrafikken, og turmålet ble fort hetende Prekestolen. Etter stadnavnlova i 1990 skal skrivemåte av stedsnavn ta utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen. Derfor er Preikestolen, med diftong, den formen som brukes i dag.

Pål Christensen

Nød

Nødnummer:

110 - Brann

112 - Politi

113 - Ambulanse

Ved Tjødnane er det en sikkerhetshytte, hvor det er mulig å søke ly ved krisetilfeller.

Pål Christensen

På tur i fjellheimen er du ansvarlig for din egen sikkerhet. Det er alltid viktig å ta værforbehold. Ingen bør starte fotturen når det er fare for at det blir mørkt før en kommer tilbake. Ta gjerne med hodelykt, staver og brodder under mørke og glatte forhold.

Opplev Preikestolen fra Lysefjorden

Hvis du vil oppleve Preikestolen sett fra sjøen går det turistferje mellom Lauvvik, Forsand, Songesand og Lysebotn på sommerstid. Andre alternativer er sightseeingbåt fra Stavanger eller kombibåten MS «Lysefjord» som går i rutetrafikk.

Pal Christensen

Sightseeing: www.norled.no og www.rodne.no Kombibåten MS «Lysefjord»: bestilling.kolumbus.no Turistferje: www.thefjords.no

