På denne skolen hopper elevene fra taket og kaster seg ut av biler i fart

Frosten har festet grepet om den lille sørlandsbyen. Selv om det er langt på dag, er det fortsatt kuldegrader i luften og klink is på bakken. Det glatte føret gjør det vanskelig å gå på krykker.

Fra utsiden ser det ut som en kjedelig og traust fabrikkbygning, men på innsiden holder det til en nokså uvanlig skole: En skole for actionhelter, som det står på et reklameskilt inne i bygget.

På parkeringsplassen utenfor står det «Reservert Stunt Academy». Det skulle egentlig stått International Stunt Academy (ISA), men alle elevene er norske.

Fyr og flammer skal vi komme tilbake til. Først skal det handle om fall fra høyde, og før vi går videre; en klar advarsel: Ikke gjør dette hjemme!

Fakta: Dette er stuntmannelevene Fredrik Kingell fra Asker/Oslo.

Lars Neve fra Drammen.

Silje Landrø Botten fra Drøbak.

Stian Buland Lie fra Ålgård.

Kristian Storhaug fra Klepp.

Lars Ødegård fra Nannestad.

Alexander Karlsen El Younoussi fra Fredrikstad.

Kenneth Wolf Andersen Haugen fra Moss/Fredrikstad.

Stein-Erik Jerijærvi fra Kirkenes.

I tillegg er Herman Scott-Dahl fra Drammen med på deler av undervisningen for å lære, men han trives best på andre siden av kamera som produsent.

Pål Christensen

– Jeg skal ikke kalle meg fryktløs. For det er jeg absolutt ikke. Da jeg var i Hæren, fikk jeg høre at det er bra å være nervøs, for da er du mer fokusert, sier 22 år gamle Stian Buland Lie fra Ålgård.

Fram til det plutselig sa stopp, hadde Stian gjort alt etter boka. Han hadde falt ned trapper, han hadde kastet seg ut fra bil i fart, og han hadde hoppet fra tre meter utallige ganger for å trene på ulike fallteknikker.

– Det handler mye om å tørre å gjøre ting du ikke har gjort før, sier Stian.

Nå var turen kommet til taket på fabrikkbygningen der skolen holder til. Ned til bakken var det seks meter.

– Det verste er å lande på nakken og få hele kroppstyngden over deg. Derfor har vi holdt på lenge for å få inn riktig teknikk.

På vei ned skulle han snu seg i luften og lande flatt på ryggen på to tjukkas-madrasser som lå oppå hverandre. Madrassene virket små der han sto på toppen og kikket ned. Plutselig begynte han å tvile på om det det var så lurt å hoppe likevel, og for hvert sekund som gikk ble frykten verre og verre.

Tom Cruise på Preikestolen

Det er ikke bare på film at folk dør. Flere modige og dumdristige menn har mistet livet under innspilling av dramatiske scener i ulike filmer og serier.

Selv om det finnes filmtriks, kan det gå galt, og mange stuntmenn er blitt alvorlig skadet eller blitt drept både i biljakter, flyulykker, helikopter og på motorsykler. Liv har også gått tapt i eksplosjoner, flammer og fall fra store høyder. Et eget punkt i kontraktene sier at scenene blir tatt med i filmen selv om stuntmannen skulle dø. For den som utførte det dødelig stuntet, er det en slags sist heder.

Credit: Paramount Pictures

I 2017 var det en stuntmann med erfaring fra over 90 filmer og serier som fikk alvorlige hodeskader under innspillingen av «The Walking Dead». Han skulle falle baklengs fra en balkong rundt 6 meter over bakken og bommet med få centimeter på sikkerhetsputen som skulle ta mot ham. Kort tid etter døde han på sykehus.

Selv ikke spesialagenten fra Impossible Misson Force (IMF) er usårlig. Superstjernen Tom Cruise er kjent for å gjøre sine egne stunt i rollen som Ethan Hunt, og skuespilleren vet godt at det ikke er ufarlig. Under innspillingen av Mission Impossible-filmen «Fallout» gikk det galt da han skulle hoppe fra en bygning til en annen i London. Hoppet ble litt for kort, og ankelen ble skadet.

Det utsatte filmingen av den dramatiske sluttscenen på Preikestolen fram til Tom Cruise var blitt stødig nok på foten til å klatre i fjellveggen på den berømte turistattraksjonen 600 meter over Lysefjorden.

Pål Christensen

Guttedrøm å bli stuntmann

Moren på Ålgård ropte ikke akkurat hurra da sønnen fortalte hva slags skole han ville gå på. Flere delte bekymringen og skepsisen. Kommentaren var: «Nei, skal du kaste bort tiden på det.» Andre nevnte dødsfall og ulykker.

Helt fra Stian var liten og fant ut hvordan film ble laget, har han hatt en drøm om å bli stuntmann. Etter hvert som han vokste opp skjønte han at sjansene for å bli nettopp det var ganske små.

Derfor hadde han mer eller mindre slått seg til ro med at han måtte velge en annen yrkesvei. Etter videregående og militæret jobbet han halvannet år på Coop Obs på Kvadrat.

– Jeg kunne ikke holde på med det resten av livet, og mor ønsket også at jeg skulle få meg videre utdanning, sier Stian.

Facebook forsto hva han ville

Innimellom kunne han drømme seg litt bort i DVD- og Blue Ray-avdelingen og se på hvilke nye filmer som kom inn. Når salgskampanjene var ferdig, fikk han de store pappfigurene av superhelter og Star Wars-figurer med hjem.

Facebook forsto på sett og vis hva Stian egentlig ville før han skjønte det helt selv. Da det dukket opp en annonse for International Stunt Academy i Tvedestrand, var han ikke vanskelig å be. Han ville dra på opptaksprøve i Oslo.

– Planen var egentlig å gå videre med idrett og anatomi som jeg drev med på videregående, men jeg fortalte mor at jeg hadde sett på en skole som utdannet stuntskuespillere. Mor var veldig negativ. Men da jeg kom inn på skolen etter opptaksprøve i Oslo, var alle mer positive, sier Stian.

Pål Christensen

Filmhelter på veggene

På veggene i sokkelleiligheten i Tvedestrand er det filmheltene i papp fra Coop Obs på Kvadrat som pryder veggene. I gangen står Batman og Marvel-helten Deadpool, og i langs veggene i stua står Star Wars-figurene Chewbacca, Clone Trooper, Red Trooper og Darth Vader. Plakaten av Clone Trooper er riktignok fra en kino i Nederland og ble kjøpt via nettet.

– Favorittfilmen akkurat nå er han som henger i gangen, Batman «The Dark Knight». Den har mange av de elementene vi holder på med.

Han ser ofte film for å analysere det som skjer av effekter og stunt.

– Da legger jeg merke til mange detaljer som de fleste ikke får med seg. Det handler blant annet om måten folk faller på.

I den gamle fabrikkhallen i Tvedestrand dundrer den ene studenten etter den andre ned trappen. De kommer rullende sidelengs i relativt god fart. For en journalist og småbarnsfar blottet for stuntmannambisjoner gjør det nesten litt vondt i kroppen bare å se på. I stedet for å tenke på teknikk og hvordan man skal utføre stuntet er det lett å tenke på alt som kan gå galt. Men samtidig er det noe fascinerende med det hele som er vanskelig å sette ord på. Et bittelite øyeblikk tenker du kanskje at du kunne gjort det samme selv, men så slår trygghetsrefleksen inn og sier nei: Du har aldri trent på dette, og du kan faktisk skade deg!

Pål Christensen

Heldigvis har studentene beskyttelse både på ryggen, albuer og knær skjult under klærne. Men hodet har ingen beskyttelse, så det gjelder å ha kontroll på hvor det er. I bunnen ligger det også en madrass til å ta imot, ellers ville de truffet rett i det harde betonggulvet. Likevel ser det ganske brutalt ut, men elevene forsikrer at det går bra.

– Det er bare å slappe av og la kroppen gjøre jobben, sier Stian.

På parkeringsplassen utenfor skolen har elevene kastet seg ut fra bil i 25 kilometer i timen, og planen er at de skal jobbe seg opp til 40 kilometer i timen i løpet av skoleåret.

– Det var veldig gøy, for det fikk jeg til veldig bra. Noen skrapte seg opp på albuene, men jeg kjente absolutt ingenting, og det var fordi jeg hadde teknikken inne, sier Stian. Mye handler om å bruke momentet og rulle rundt for å dempe fallet mest mulig.

Kjenner ofte på frykten

Selv om det meste har gått bra, sa kroppen og hodet stopp da han sto på toppen og skulle hoppe fra taket på skolen seks meter over bakken.

– Vi har hoppet fra tre meter veldig ofte, så det er jeg blitt vant med. Men når vi skulle gå dobbelt så høyt, så var det litt «Oi!». Da jeg skulle gjøre det første gangen, stoppet det helt opp, sier Stian.

Likevel kastet han seg utenfor til slutt.

– Det var bare å gjøre det. Når du stopper og tenker, blir det bare blir verre og verre for hvert sekund som går, og etter at vi hadde gjort det noen ganger, ble det også lettere og lettere. Jeg har kjent på frykten ganske ofte, men du lærer å mestre den mer og mer, sier Stian.

Pål Christensen

Kristian kaster krykkene

I klassen til Stian går også Kristian Storhaug fra Klepp. De er samme årgang og er begge født i 1996, men ulike som typer. Kristian er typen som drar alene rundt i verden som ryggsekkturist i fem-seks måneder og kaster krykkene for å gå på hendene bare for å gjøre et lite stunt.

Stian har en litt mer forsiktig tilnærming, særlig på fritiden. Han gjør ikke stunt for å imponere kamerater når han er hjemme på juleferie, og han fikk brodder til jul. Når man ser på den glatte og isete skoleveien han må gå, er det lett å forstå. En såpeglatt bakke og trapp ned til byen er en utfordring selv for en stuntmannstudent, og det gjelder å holde seg fast i rekkverket for å komme helskinnet fram til skolen.

– Det var huseieren som advarte meg og sa at jeg måtte ha brodder når vinteren kom, sier Stian.

Pål Christensen

Det er kanskje derfor at det er Kristian og ikke Stian som går på krykker og må sitte i ro på en stol mens de andre studentene trener på barslagsmål og fall ned trapper. Kristian går også på tryne utenfor skolen når han skal ta seg fram på krykker på det superglatte føret.

Skaden som gjør at han går på krykker skjedde ikke i skoletiden. Det var på kveldstid i turnhallen i Arendal at det gikk galt. Han skulle bare lage en kul film til Instagram og tok ekstra lang sats for å få god fart inn på trampolinen.

– Jeg liker adrenalin og litt action i hverdagen for å kjenne at jeg lever, sier Kristian.

I stedet for å få god sprett gjorde han samme feil som superstjernen Tom Cruise da han skulle hoppe fra en bygning til en annen i London. Han hoppet rett og slett for kort. Det gjorde at føttene møtte det harde betonggulvet i stedet for den myke trampolinen. Resultatet var en skade i ankelen og noen avrevne muskler.

– Jeg er nok kjent for å pushe grensene. Noe av det vi jobber med her er å finne ut hvor grensen går, slik at vi ikke drar det altfor langt, sier Kristian.

Pål Christensen

Egentlig har han utdanning i industriell produksjon og fagbrev som CNC-operatør. Han har også jobbet som gulvlegger og hjemme på gården på Storhaug.

– Jeg var litt lei av det vanlige jobblivet og ønsket å prøve noe nytt. Å utfordre meg selv er det kjekkeste jeg gjør, sier Kristian.

Derfor er det litt kjipt å sitte rolig i en stol og se på de andre elevene i aktivitet.

Kristian kommer fra en idrettsfamilie og er ikke typen til å sitte stille å se på. Da moren ymtet frampå at det var på tide å overta gården, fikk han litt panikk og måtte komme seg vekk for å gjøre sin greie.

Både moren Bjørg og tanten Turid Storhaug var på landslaget i fotball og spilte flere sesonger for Klepp. Morfaren Lars drev med friidrett og spesialiserte seg på 110 meter hekk, mens broren til morfaren, Åge Storhaug, er en av Norges mest kjente turnere. Han deltok i to OL, var nordisk mester seks ganger og vant fjorten NM-gull og kongepokaler.

Kanskje er det derfor at Kristian ikke klarer å motstå fristelsen. Han må gjøre et eller annet stunt selv om han går på krykker, og armene er det jo ikke noe galt med.

– Jeg kan gå opp trappen, kaste krykkene og gå på hendene ned trappen, sier Kristian.

– Er det så lurt?

– Jeg har gjort det før.

– Er du sikker på dette?

– Det er en liten trapp på to trinn der oppe, jeg kan iallfall gå den.

Men når han først har kastet krykkene og har gått på hendene ned den første lille trappen, fortsetter han bare ned den neste. Det ender med et lite fall helt nederst, men han tar det med godt humør. Akkurat det stuntet er for øvrig ikke en del av undervisningen. Du er herved advart: Ikke prøv dette hjemme!

– Det kule med dette yrket er at kroppen og hodet er firmaet ditt, og det er deg selv alt står og faller på, og hvis du bare vil nok, så får du det til. Jeg tenker at jeg kan jobbe som stuntmann, men tiden får vise om det blir i USA eller her i Norge, sier Kristian.

Pål Christensen

Kaster seg utenfor stupet

Egentlig er tittelen stuntmann litt utgått på dato. I dag kalles det gjerne stuntskuespiller, eller «stunt actor» for å være mer internasjonal. For de fleste er den store drømmen Hollywood i USA, men alle vil ikke komme dit.

– Jeg var klar over at det ville bli fysisk krevende, men jeg føler at jeg har lært mye på skuespillerbiten. Det er der jeg har fått flest aha-opplevelser, og det er der jeg har følt meg mest uforberedt, sier Stian.

En av oppgavene elevene får er å framføre en absurd og tilfeldig tekst på fire linjer. Poenget med øvelsen er å binde teksten sammen med innlevelse. Teksten skal framføres på tre ulike måter med utgangspunkt i verb som forføre, drepe eller informere. De kan selv velge hvilke verb de vil bruke uten å si det til de andre elevene, og det er uventet lett å gjette hva slags verb som ligger i bunn.

– De tar det overraskende lett. Andre studenter jeg har hatt er ofte redd for å gjøre feil, men disse tar det som en sport og kaster seg utenfor stupet uten frykt, sier Morten Rudå. Han er utdannet dramapedagog og underviser til vanlig på kunsthøgskolen i Oslo (KHIO).

– Jeg er opptatt av å skape rom for å drite seg ut, og elevene er både ivrige og dødsmodige på samme tid. De tør å blottlegge seg helt, og det respekterer jeg, sier Rudå.

Pål Christensen

Stuntmann John

Mannen bak International Stunt Academy (ISA), John Smith Kabashi (33), er verdt et eget kapittel.

– Som lærer er han helt super. Han har så mye å gi og dele av kunnskap, og han er veldig motiverende, sier Stian.

– Jeg hadde høye forventninger, men det har toppet alt, sier Kristian.

Pål Christensen

Kabashi eier skolen sammen med Kjersti Riise Karlsen. Hun kommer fra Tvedestrand, og det var slik skolen havnet her.

33-åringen kan ikke slå i bordet med en lang liste internasjonale eller norske spillefilmer der han har vært stuntmann. Likevel har han i praksis vært stuntmann helt siden han kunne krype og gå.

– Da jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen, var det ingenting som stoppet meg.

Under oppveksten i Ålesund kastet han seg gjerne over en hekk uten å vite hva som var på andre siden.

– Jeg tok det som det kom og fikk mer erfaring etter hvert. Underbevisstheten lært seg nok at ting kan skje.

Pål Christensen

Høyder var bare et tall, og han hadde ingen frykt. Han kunne stikke et skrujern gjennom hånden bare for å se at det kom ut på andre siden, og han punkterte putene i begge hælene.

Han klatret både på hustak og i tre og kunne gjerne hoppe ned igjen. Han kunne også legge seg til å sove mellom greinene. Men en gang gikk det galt da han sovnet og våknet på vei ned. Fallet satte en støkk i ham og fikk ham til å innse at høyder ikke var helt ufarlig likevel.

– Fram til jeg var 24 år var jeg ganske vill. Jeg hadde ofte tre skader samtidig og var avhengig av å ha kutt og og skader for å kjenne at jeg lever, sier Kabashi.

Kanskje finnes det en egen diagnose for slikt? For Kabashi var det en fase han kom over da han ble mer voksen. Men han bærer arrene med seg – alle har en egen historie.

Pål Christensen

Som stuntskuespiller er det ikke nok å være verdensmester i kampsport. Bevegelsene i en slåsskamp må være koordinerte.

Kabashi har brukt mye tid på å studere og kopiere stunt og kampscener fra filmer han har sett. I tillegg har han tatt stuntkurs både i USA og Australia. Han har også hatt flere oppdrag knyttet til musikkvideoer og reklamefilmer. På sin egen nettside har han listet opp flere referanser og viser blant annet til jobb som stuntkoordinator for serien «Lilyhammer».

Trenden i bransjen er at skuespiller ønsker å gjøre sine egne stunts og at stuntmenn ønsker å gjøre skuespill.

– Det er en fordel for produksjonen at skuespillere gjør sine egne stunts, men det er viktig å kjenne sin begrensning og vurdere risiko for å minimere faren for skader. Den største faren er at du får en alvorlig skade under en produksjon og at alt stopper opp på grunn av det, sier Kabashi.

Jon Ingemundsen

Selv kunne han mer enn gjerne tenkt seg å steppe inn som stuntmann for Tom Cruise hengende i veggen utenfor Preikestolen.

– Ja, ja. Hvorfor ikke?

Da International Stunt Academy (ISA) fikk statlig godkjenning som fagskole i fjor vår, slik at elevene kan søke stipend og lån fra Lånekassen, var det flere i det etablerte stuntmiljøet i Norge som var kritiske. De mente at Kabashi ikke hadde nok erfaring og faglig kompetanse. De var bekymret for sikkerheten og fryktet at elevene skulle bli skadet.

– Litt av kritikken kommer nok fordi de er redd for å slippe til nye krefter i bransjen, og noe skyldes kanskje misunnelse. Jeg er opptatt av å profesjonalisere faget, bransjen og utøverne, sier Kabashi om kritikken.

Skolen i Tvedestrand startet opp i høst. Da hadde Kabashi allerede drevet ISA som en privatskole i Moss i noen få år fra 2012, men det var vanskelig å få økonomien og kvaliteten til å bli slik han ønsket med få elever, og resultatet ble at skolen ble lagt ned.

Nå er han langt mer fornøyd med tilbudet han kan gi, og han har planer om å utvide med flere linjer. Elevene må betale 87.500 kroner for å gå på skolen.

– Det koster gjerne 40.000–50.000 kroner for å gå på et 2–3 ukers stuntkurs, så det er ikke så dyrt, sier Kabashi.

Pål Christensen

Skolelokalene er en gammel fabrikkbygning, som måtte bygges om og tilpasses på kort tid før skolestart. Fra de ni elevene som betaler full pris får han 787.500 kroner. I tillegg fikk skolen 433.00 kroner i etableringsstøtte. Det skal dekke husleie, innkjøp av utstyr, lønn til seg selv og andre lærere fra både Oslo, USA og Tyskland, så han blir ikke rik av å drive stuntmannskole.

For å bli en god stuntmann, er det ikke nok å være fryktløs.

– Det er fortsatt for mange skader og dødsfall i bransjen. Det holder ikke bare å være våghals, sier Kabashi.

Han har selv vært dumdristig og tatt på seg alle slags oppdrag uten å tenke så mye på sikkerhet.

– Å være stuntmann er mye mer enn å være fryktløs. Du må kunne faget og forstå at det du gjør er en del av en historiefortelling - at du er med på å skape et kunstverk.

Et stunt krever nøye planlegging, og selvinnsikt er viktig.

– Du må vurdere risiko og kjenne din egen begrensning. Samtidig er det masse filmtriks man kan bruke for å ivareta sikkerheten i et stunt, sier Kabashi.

På skolen lærer elevene både ulike stunt, skuespill, film og scenekunst og parkour, en urban sport hvor man bruker kroppen til å komme forbi hindre på en rask og effektiv måte. De lærer også om bransjen, hvordan de skaffer seg jobber og får hjelp til å lage en egen nettside med bilder og videoer.

Nå i februar er det nye opptaksprøver for elever som ønsker å gå på skolen til høsten, og så langt er det rundt 18 elever som er påmeldt. Skolen tar også inn internasjonale studenter, og det er søkere både fra Tyskland, England og Sverige.

Silje er eneste kvinne

Alle elevene på stuntmannskolen i Tvedestrand kan ikke bli den nye Tom Cruise, men alle kan lære å gjøre sine egne stunts uansett hva de heter eller hvor de kommer fra.

– Dette er den beste klassen jeg noen gang har gått i. Vi er bare en liten, god og samlet gjeng. Alle har det kjempebra i lag, og vi lærer av hverandre, sier Stian.

De fysiske ferdighetene er ulike, men Fredrik fra Asker, Lars fra Drammen, Silje fra Drøbak, Lars fra Nannestad, Alexander fra Fredrikstad, Kenneth fra Moss, Stein-Erik fra Kirkenes, Kristian fra Klepp og Stian fra Ålgård deler en felles drøm om å bli stuntmenn. I tillegg er Herman fra Drammen med på deler av undervisningen for å lære, men han trives best bak kamera som produsent.

Byen Tvedestrand har bare 2500 innbyggere og er den minste av sørlandsbyene som ligger på rekke og rad fra Lillesand i vest til Risør i øst. Like fullt er byen den eneste i landet som har en egen fagskole for stuntskuespillere.

I byen ligger også danseakademiet Motio, der 12 av 15 elever er kvinner, så den totale kjønnsbalansen blant studentene i byen er ganske bra.

Pål Christensen

På stuntmannskolen er Silje Landrø Botten er den eneste kvinnen i klassen.

– For meg er det veldig bra. Det er en koselig gjeng, sier Silje.

Hun er oppvokst med hest og har stuntridning som hobby. Hun har også vært med i VM i sporten som kalles dzhigitovka, der utøverne driver med både akrobatikk og håndtering av våpen på hesteryggen.

Tidligere studerte hun hotelledelse, men stuntskole virket mer spennende.

– Dette var noe jeg hadde lyst til å teste ut, og det hadde vært kult å ha det som yrke, sier Silje.

Hun har litt høydeskrekk og skulle gjerne hatt litt mindre av det.

– Det handler om å dytte seg ut i det og tørre å la frykten forsvinne.

I mai skal Kristian, Stian, Silje og de andre stuntmannstudentene på studietur til Los Angeles i USA i tre uker for å komme tettere på filmmiljøet.

Der skal de blant annet treffe Ilram Choi som har bidratt som stuntmann, stuntkoordinator eller kampkoreograf i nærmere 90 filmer og TV-serier, ifølge filmdatabasen IMDB. I høst var han gjestelærer på ISA i Tvedestrand i to uker.

Pål Christensen

Choi har blant annet spilt stuntdobbel for Andrew Garfield i rollen som Peter Parker/Spider-Man i The Amazing Spider-Man 1 og 2 og utført stunt og spesialeffekter storfilmer som Avatar, Iron Man 3 og Thor.

– Drømmen er å gjøre flere stunt i en stor actionfilm, men først må jeg bli ferdig med studiet og få erfaring, sier Stian.

Han ser at det kan være vanskelig å få jobb, men drømmen kan ingen ta fra ham.

– Når det gjelder filmindustrien, må du være forberedt på at alt mulig kan skje. Du må være åpen for store endringer og kan ikke forvente at alt skal skje slik du har planlagt. Du må heller ikke bli lei av å lære nye ting. For jeg føler at jeg lærer noe nytt hver dag, sier Stian.

Pål Christensen

Fyr og flammer

Fram til nå er det å hoppe fra taket på skolen som har gjort mest inntrykk på Stian. På skolen har de også hatt besøk av en gjest som satte fyr på seg selv.

– Det jeg har fått mest kick av er da vi hoppet fra taket på skolen på seks meter. Men i løpet av våren blir jeg forhåpentligvis satt fyr på, sier Stian.

Han sier forhåpentligvis fordi det er noe han ønsker å gjøre. Å bli satt fyr på er ikke noe elevene må. Utstyret som kreves koster en del, og du må også betale en egenandel.

– Det er noe jeg har lyst ut. Jeg synes det ser kult ut og virker veldig spennende.