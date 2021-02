Finn E. Våga Mesterkokken byttet ut gourmetmat med gatekjøkken Gatekjøkkenmat trenger ikke være fettdryppende og usunn. Arnt Skjerve serverer fargerik gatemat som tar oss med til land vi ikke har fått besøke på lenge. Som denne friske nudelsalaten.

Du har kanskje allerede besøkt det lille utsalget Fortou, det første som møter deg på vei inn til Tou i Stavangers østre bydel. Her har mange siddiser fått smaken på asiatiske retter som banh mi og bibimbap, de har kost seg med fritert kylling i koreansk stil mens de tok seg en øl på nabopuben Øst, og de har faktisk også stått i kø langt oppover veien for å sikre seg tacos inspirert av Skjerves ferie i Mexico sammen med kona Elise Skjerve. Den siste måneden har de dessuten lagt i seg et helt tonn skrei, servert på ulike måter.

Du finner hans oppskrift på nudelsalat lenger nede i saken.