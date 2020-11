To av verdens rikeste menn tar over verdens­rommet. Nå henger Norge seg på

Hva er norsk, har et vingespenn på 27 meter og flyr 43.000 kilometer over bakken?

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I et anonymt kontorbygg på Skøyen i Oslo utvikles norgeshistoriens største romprosjekt. Der planlegger selskapet Space Norway to satellitter som skal fly i bane 43.000 kilometer over Jorden. De 2 tonn tunge tvillingene skal etter planen skytes ut rundt årsskiftet 2022–2023.

– Vi er i rute selv om covid-19 har ført til noen utfordringer, og det er vi stolt av, sier prosjektleder Kjell-Ove Orderud Skare.

Han har 38 års erfaring fra Forsvaret. Nå jobber han med satellitter for et selskap underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. I et prosjekt med en pris på mer enn 600 millioner dollar. I en tid der astronomer advarer mot følgene av de mange tusen planlagte satellittene.

Hva er det som skjer?