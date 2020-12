Det tar tid å lage innbakt postei. Til gjengjeld blir den ekstra god når du gjør det selv

Jeg blir alltid imponert når jeg ser en pâté en croûte. Men jeg blir nesten like ofte skuffet når jeg tar en bit av den. Den beste lager du selv.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.

Nå har dette gamle symbolet på gastronomisk høykultur og overskudd fått et internasjonalt comeback på toneangivende restauranter. Og instagramkontoer forsøker å bake hverandre ihjel med sinnrike dekorer og intrikat fyll. Dessverre blir det brukt mer tid på innpakningen enn på innholdet. Det vakre i dette er at den beste posteien får du faktisk hjemme. Det er ikke vanskelig, det er ikke veldig dyrt, men det tar tid å lage den.

I The Oxfords Companion to Food skriver Alan Davidson at «posteilagere var ekstremt nøye overvåket i tidligere århundrer da fyllet kunne inneholde unevnelige ingredienser». Gitt all den tiden det tar å lage en skikkelig en croûte, virker det i dag enten idiotisk eller ondskapsfullt ikke å bruke det beste du har.