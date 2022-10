Mor og far har alltid vært sjefene i livet til Asle. Elisa søkte altfor seint og ante ikke hva hun gikk til. Kaldt vann er noe av det verste Thor-Arne vet. Nå skal alle tre bli satt på plass av fenriken i beste sendetid på TV2.

Etter 20 år i komfortsonen hjemme hos mor og far valgte Asle Haddeland å melde seg til fjernsynstjeneste i troppen til Dag Otto Lauritzen.

Vekkerklokken var stilt på 09.00. Nå er klokken fem på ti. Likevel ligger Asle Haddeland fortsatt i sengen, og ingenting tyder på at han har tenkt å lukke opp når vi ringer på.

Foreldrene har dratt på hytta, og Asle har alltid fryktet at alt vil bli et stort rot når han må klare seg på egen hånd. Mor og far har alltid vært gode til å passe på og har blitt en slags sovepute i livet.

Kvelden i går ble ganske sen, og timene gikk fort unna med film, venner og god drøs – og da er det deilig å dra seg litt ekstra – bare fordi han kan.

Men plutselig gir huset fra seg rare lyder fra innsiden: En mann på krykker kommer hinkende ned trappa. Asle åpner døra i shorts og bar overkropp – og skjønner at det er på tide å stå opp.

– Jeg skal bare hive på meg en t-skjorte.