Veslefrikk inn i solnedgangen

Oljefeltet er nedstengt. Plattformen er på vei til opphogging. Dette er et kapittel i fortellingen om begynnelsen på slutten for oljeutvinning på den norske kontinentalsokkelen.

Jon Ingemundsen Fotojournalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den kraftige oktobervinden blåser fra vest, rett mot helikopteret som denne tidlige morgenen beveger seg mot Veslefrikk-feltet.

Sola har enda ikke begynt å kikke over horisonten. De fleste passasjerene sitter med lukkede øyne og prøver å få seg en kort blund før de skal gå løs på to nye uker på arbeidsplassen ute i havet.

Ulempen for dem er at produksjonen går mot slutten. Antall turer de skal ta fremover er begrenset. Feltet har gjort jobben. Funnet ble gjort i 1981, produksjonen startet i 1989, med planer om å avslutte 20 år senere. Som så mange ganger før, på andre felt, blir produksjonstiden økt. På Veslefrikk med hele 13 år. Men nå er solnedgangen for oljefeltet svært nær.