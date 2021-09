Oppskrift: Denne sashimi-salaten er både enkel og kjapp å lage Ole Dysjalands sashimi-salat er like fargesterk som den er velsmakende.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det er lenge siden folk rynket på nesa over å bli servert rå fisk. Sushi har blitt hverdagskost for mange av oss, og snart åpner Punk sushi, som Ole Dysjaland står bak, i Sandnes. Dysjaland, som også driver Ti Spiseri, har laget en rett hvor han kombinerer japanske teknikker med lokale råvarer. Resultatet blir en sterk, syrlig og ikke minst fargerik salat, som passer både til hverdags og fest. Og det er ikke utenkelig at den vil dukke opp på menyen på Punk, når det etter planen åpner i begynnelsen av neste måned.

Denne retten fungerer fint som en forrett. Men det er selvsagt ingenting i veien for å lage større porsjoner, slik at den blir en fullverdig hovedrett.

Sashimi-salat

med kveite og ponzu-saus

Ingredienser: