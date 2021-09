Dette kan være grunnen til at du ikke lykkes på kjærlighetsfronten

Mannen i 50-årene har alt han trenger i livet, men savner noen å dele det med.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fellesnevneren for alle dem som skriver inn til deg, ser ut til å være at de er i en eller annen form for forhold, og at utfordringer gjerne oppstår etter hvert. De har uansett klart å passere den terskelen det kan være å knytte seg til et annet menneske og gå inn i en nær relasjon.

Det får meg til å tenke på en problemstilling som er relevant for meg, og som leder til følgende spørsmål til deg: Hvordan får man seg en kjæreste?

Jeg er en singel mann i begynnelsen av 50-årene. Jeg har fast jobb, ordnet økonomi og varierte fritidsinteresser Jeg holder meg i rimelig god form, er aktiv på mange vis og er sosial og omgjengelig. Jeg trives også i eget selskap. Men jeg mangler noe som fremstår som vesentlig i tilværelsen: en kjæreste, partner eller ektefelle.

Jeg har noe å tilby

Jeg har vært singel stort sett hele livet. Jeg har hatt noen få og kortvarige forhold, som aldri førte til samboer- eller ekteskap. Etter hvert som jeg er blitt eldre, innser jeg at jeg har noe å tilby i en nær relasjon, og at jeg ønsker å dele livet og hverdagen med et annet menneske. Dette andre mennesket har imidlertid ikke dukket opp.

Jeg har forsøkt meg på nettdating med varierende hell. Jeg har fått gode og nære venner via et første møte på nettet, men noe langvarig kjærlighetsforhold er det ikke blitt til. På mange måter kjenner jeg meg litt ute av trening. Det er vanskelig å la ting utvikle seg videre, til en større interesse og kjærlighet til en annen.

Jeg opplever heller ikke at andre viser meg en interesse som jeg kan respondere positivt på. Manglende erfaring gjør at terskelen for å ta kontakt kan virke vel høy. Forventningene til hvilken rolle jeg skal inn i, blir noe overveldende. Også på det intime planet. Samtidig har jeg ikke gitt opp håpet. Men innser at det nok ikke skjer av seg selv, slik det kan virke som det gjør for de fleste andre. Så derfor det grunnleggende spørsmålet igjen: Hvordan får man en kjæreste?

Psykolog Frode Thuen svarer: