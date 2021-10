Dette bandet fra Montana spiller «Norwegian country». Alle har forfedre fra Rogaland

Elsa Theodora Vinningland hadde billett til Titanic. Hvis hun hadde gått om bord i passasjerskipet, ville ikke et av delstaten Montanas mest folkekjære band eksistert i dag.

Vi er høyt oppe i fjellene og tilskuerne er dypt nede i glassene.

– Den neste låten heter «If God Were A Norwegian», sier frontmannen i The Ringling Five, Ken Arthun.

Som resten av bandet er han ulastelig antrukket i full cowboymundur fra støveltupp til hattepull. Og som scenekameratene har han forfedre og formødre fra Rogaland, nærmere bestemt Sauda og Bjerkreim.

Arven fra gamlelandet har også vært en gjennomgangsmelodi under konserten på traktorkonferansen i Billings, Montana. De har sunget om den lange veien vestover, nybyggerlivet, uff-da-jenter og sweet lutefisk.

– If God were a Norwegian, to walk on water would be no special trick, gauler Arthun nå. – ‘Cause in winter time in Norway, the ice on the lakes is always awful thick.