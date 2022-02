Vintips: Du trenger ikke hente fram de dyreste vin­dråpene for å lage en magisk gryte­rett

Noen mener at man ikke skal sløse bort vin ved å helle den i sausen. Dem om det. Men du trenger ikke hente fram de dyreste dråpene for å lage en magisk gryterett.

En kraftig kjøttgryte smaker fortreffelig når man kommer inn fra det sure vinterværet – og det er lett å finne viner som passer til.

Vi skal jo egentlig være på vei mot lysere tider nå. Sola har snudd for over en måned siden, og i gamle dager hevdet folk at den første vårdagen gjorde seg gjeldende i februar. Vel, det virker jo ikke akkurat sånn når stormen truer med å ta med seg taket og de yndige små snøklokkene så vidt har våget seg opp før de dekkes av nysnø.