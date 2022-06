Lyst og lett til lange sommerkvelder

Endelig er de lyse sommerkveldene her. Da vil vi ofte ha noe lyst og lett i glasset, gjerne en frisk rosévin.

Årets roséviner er på plass i hyllene.

Rosévin slet lenge med et dårlig rykte. Kanskje skyldes det at folk forbandt det med en viss søtladen portugisisk bestselger i en bred, karakteristisk flaske. En annen forklaring er at rosévin med få unntak skal drikkes ung, og den friske, ofte enkle stilen appellerer ikke nødvendigvis til de som helst vil at vin skal få noen år i kjelleren før den åpnes.