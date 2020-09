På jakt etter lesestoff? Her er våre anbefalinger

Rannfrid Stokka tenker på lillesøsteren Margrethe hver dag og kan se henne for seg. Foto: Kristian Jacobsen

Søsteren ble skutt en måned etter at krigen var slutt

– Vi skulle hatt Margrethe her, sier Rannfrid Stokka. Bøyd over rullatoren står 87-åringen hjemme i gårdsrommet på Lura i Sandnes. Her har hun bodd hele livet.

Hørselen er ikke helt som før. Men lyden av maskinpistolen som tok livet av lillesøsteren Margrethe ligger fortsatt lagret et sted i hukommelsen. En smatrende lyd som kan minne om hurtige trommeslag.

– Dere er altfor seint ute, konstaterer Rannfrid.

Hun snakker ikke om intervjuavtalen klokken halv to hjemme på gården, eller avtalen om å bli med til Gann gravlund formiddagen etter. Hun tenker mest på det som ikke skulle skje en lørdag for 75 år siden.

Les hele saken: Søsteren ble skutt en måned etter at krigen var slutt (Publisert 14. juni 2020)

Jørn Bjørn Augestad har vært i alle verdens land. Hvilke var de beste? Og hvor drar han aldri tilbake?

Jørn Bjørn ble oppgradert til første klasse på Ethiopian Airlines. Foto: Privat

13. mars 2019 på Seychellene en afrikansk øygruppe i Det indiske hav. Da var det gjort.

Jørn Bjørn Augestad fra Finnøy satte jublende «check» på det siste landet i FNs offisielle oversikt over verdens land.

193 er det av dem. 29-åringen teller i tillegg med to land som har observatørstatus: Vatikanstaten og Palestina. Altså 195 på hans liste.

Les hele saken: Verdensborgeren (Publisert 25. mai 2019)

På en spesialbygd tilhenger har Mari skapt sitt eget lille hjem. Nå vil hun hjelpe andre som drømmer om minihus på hjul.

– Det var spesielt å se huset suse av gårde i 70 kilometer i timen på landeveien. Da var det gøy å kjøre bak og se reaksjonene til de vi kjørte forbi, sier Mari Louise Vik.

I august i fjor ble hele huset hektet på en traktor og kjørt ut av den store lagerhallen i sentrum av Sandnes. Fra travle bygater gikk turen videre på en lastebil til landlige omgivelser på Bore strandcamping, der huset ble rygget på plass av en traktor.

Les saken: Mari har hele huset på en tilhenger (Publisert 28. juni 2020)