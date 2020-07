På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbe­falinger

Aftenbladet har håndplukket tre saker du kan lese.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Søsteren ble skutt på Lura én måned etter at krigen var slutt

«Margrethe var særs snill og gladlynt på skulen», skriver læreren i 4. klasse på Lura Folkeskole. Foto: Kristian Jacobsen

– Vi skulle hatt Margrethe her, sier Rannfrid Stokka. Bøyd over rullatoren står 87-åringen hjemme i gårdsrommet på Lura i Sandnes. Her har hun bodd hele livet.

Hørselen er ikke helt som før. Men lyden av maskinpistolen som tok livet av lillesøsteren Margrethe ligger fortsatt lagret et sted i hukommelsen. En smatrende lyd som kan minne om hurtige trommeslag.

– Dere er altfor seint ute, konstaterer Rannfrid.

Les saken: Søsteren ble skutt én måned etter at krigen var slutt (publisert 14. juni 2020)

Finansfamiliene: TS-ene er ikke som andre milliardærer

Milliardær og entreprenør Olav Stangeland dumpet et steinlass på tunet til sin nærmeste nabo. Halve landet lo da det kom i avisene. Men i dag er de gode naboer.

Sammen med sønnen Tommy Stangeland styrer han det største entreprenørselskapet i regionen vår, TS-en. Det er et familieeid selskap med en omsetning på over 2 milliarder kroner. I fjor ble resultatet før skatt et sted mellom 200 og 250 millioner kroner.

Les saken: TS-ene er ikke som andre milliardærer (publisert 14. februar 2020)

Riv driten og bygg nytt, var rådet de fikk da de kjøpte den gamle gården

Nils Heskestad deler Hellerstunet med kona Bodil og 64 villsauer. Gården i bakgrunnen, sommerstua helt til høyre. Foto: Jonas Haarr Friestad

– Rive? Nei, det var aldri aktuelt. Vi måtte jo ha noe å gjøre, sier Nils Heskestad.

Og mye har de jammen fått gjort, det driftige ekteparet på Ualand. Snart ni år har de brukt på å skape den forfalne gården i Hellerenveien om til et praktbruk kalt Hellerstunet.

Les hele saken: Riv driten og bygg nytt, var rådet de fikk da de kjøpte den gamle gården (publisert 2. september 2019)