Det står bra til med mor og barn

Jeg var nylig på det store bondemøtet på Varhaug. Her ble det sagt at byfolk tillegger dyr menneskelige egenskaper og at det er feil. På møtet advarte Geir Pollestad (Sp) bøndene mot å bære rundt på grisene sine. Det kunne mistolkes. Jeg kan her og nå slå fast at Geir Pollestad tar feil. Dyr har menneskelige egenskaper. I alle fall har hunden min det. For et par uker siden ble Albertine mor. Hun var mer preget av svangerskapet enn noen kvinne jeg har fulgt gjennom de samme fasene. Selvsagt har hunder menneskelige egenskaper. De har til og med humor, selv om de ler med halen. Det er typisk menneske å le i den rette enden.

Mandag var en stor dag for Albert og Albertine. De ble foreldre til fire valper. Jeg vil benytte anledningen til å skryte litt av Albert. Han tilhører rasen Fransk bulldogg. I følge hundeboka er det omtrent umulig for en Fransk bulldogg å bli besvangret på naturlig vis. Hannhundene har det nemlig litt som enkelte menn, de sliter med å nå helt inn. Men Albert klarte brasene.

Albertine har på alle måter vært klassisk gravid. Vi menn vet alt om nykker kvinner får mens de er gravide. Kona mi spiste for eksempel store mengder lakris. Hunder har det på samme måte. Albertine spiste store mengder sokker.

Sist mandag ble Albertine mor til fire velskapte valper, trodde vi. Fødselen skjedde hos dyrlegen. Det ble min oppgave å bære de fire valpene ut i bilen. Jeg la merke til at en av dem, gutten, skilte seg ut. Han ble liggende litt for seg selv. De tre jentene saug seg øyeblikkelig fast i mora, men gutten, stakkar, måtte ha hjelp for å finne patten. Jeg tenkte at det kanskje er typisk for gutter, men det viste seg å være alvorligere enn som så. Gutten sovnet stille inn etter et par timer. Fred være med hans korte minne.

Den store diskusjonen nå er om vi skal gi valpene navn. Jeg mener nei. Vi har jo ikke tenkt å beholde dem. De nye eierne må få bestemme navnet selv. Der er ungene mine og jeg uenige. De mener valpene bør få navn umiddelbart. Jeg foreslo Valp 1, Valp 2 og Valp 3. Det ble nedstemt i familieråd mot én stemme.

Navn er et kjempeproblem. Albert og Albertine har menneskenavn. Det forteller selvsagt noe om vårt syn på hunder. Geir Pollestad har helt sikkert kalt hunden sin for Dyret. Våre hunder er en del av familien og har menneskelige egenskaper. Vår forrige bulldog het Tomine etter mor mi. Alle syntes det var treffende, unntatt mor mi.

Min første hund var oppkalt etter det russiske telegrambyrået Tass. Siden har alle hatt menneskenavn. Jeg fatter ikke at noen kan kalle hunden sin for Ymse selv om den består av mye forskjellig. Da kan Taxi være mer treffende. Den kommer ikke når eieren roper, har dårlig retningssans og er dyr.

Det kan kanskje være greit for Geir Pollestad å vite at mennesker og bananer har 50 prosent felles dna. I tilfelle han skulle finne på å bære rundt på en banan på Stortinget.