På veien ville han mistet lappen. I bakken suser han ned langt over fartsgrensene. I fjor fikk han fem kilo ost i premie. Nå er halsen full av gull. Verdens beste alpi­nist kommer ikke akkurat fra skispor­tens vugge

At verdens beste alpinist ble født med saltvann i ørene, høres ut som en dårlig vits.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Du kunne like gjerne sagt at han var lam i begge beina og suser ned bakken i opptil 120 kilometer i timen på én ski.

Ingen ville uansett trodd at du snakket sant. Men alle medaljene forteller en annen historie.

Kjente alpinister som Stein Eriksen, Finn Christian Jagge, Lasse Kjus, Hans Petter Buraas og Kjetil Jansrud vant alle ett OL-gull i karrieren.

Fartsfantomet Aksel Lund Svindal sikret seg to.

Italienske Alberto Tomba «La Bomba» klarte tre.

Komplette Kjetil André Aamodt stoppet på fire.

Hvem som er tidenes beste alpinist, kan selvsagt diskuteres, men ett gull fra OL-løypene i Sør-Korea for fire år siden og fire gull av fem mulige på kunstsnøen i Beijing gjør det vanskelig å argumentere for at noen er bedre enn 22 år gamle Jesper Saltvik Pedersen akkurat nå.

Og han kommer ikke akkurat fra skisportens vugge.