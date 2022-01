Linn Magritt sa opp politijobben og kjøpte en falleferdig gård for å hjelpe ungdommer døgnet rundt

Med Jesus og Pippi Langstrømpe som forbilder vandrer Linn Magritt i ferdiglagte gjerninger og fire nummer for store sko.

Himmelen er mørk over Ferkingstad på Karmøy. Snart vil den slippe sin våte last over folk og fe. I et hvitmalt og litt slitent gårdshus fra 1980-tallet er en noe surrealistisk scene i ferd med å utspille seg. Pippi Langstrømpe virrer rundt og leter etter støvlene sine.

– Vil du låne mine? Jeg har et par i bilen, sier fotograf Jarle.

– Ja takk.

Pippi nikker så de struttende museflettene vipper opp og ned. At støvlene er fire nummer for store er ingen hindring.

Akkurat som Pippi Langstrømpe.

Hun hadde også for store støvler.