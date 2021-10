Da demensen tok ordene fra Atle, sluttet mange å snakke til ham. – Det gjorde meg så vondt, sier hans kone.

– Jeg opplevde at folk krysset veien for å unngå oss. Da bestemte jeg meg for å ta affære, sier Anne Berge Pedersen.

Sensommersolen glitrer i Byfjorden. Brisen rusker i håret til det voksne ekteparet på vei ut i båthavnen. Hun fremst, med bestemte skritt. Han litt nølende etter.

Han stiller seg opp og venter, mens hun går ut for å klargjøre båten. Anne gir litt støtte når Atle går ombord og i land. Flagget må opp og ned og fendrene får ikke henge ute. Atle er god på detaljer. Gleden over båtlivet har de fortsatt felles.

Atle Pedersen (64) smiler fornøyd. Han elsker båtlivet, men trenger hjelp for å komme seg på sjøen. Slik han trenger hjelp med det meste annet.

Atle Pedersen har diagnosen primær progressiv afasi, en sjelden form for demens. Først forsvant et og annet ord.