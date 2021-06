Den enestående Irene: Hun ble funnet på gata, men fikk et liv i kjærlighet

Når oppdaget mor og far at noe var annerledes, galt, med Irene?

Var det da Arvid, den sindige gårdbrukeren, gikk inn i flyet og lette så lenge at han til slutt ikke trodde hun var der?

Han oppdaget endelig en bylt med klær som beveget litt på seg, og fant ei lita jente nede i setet. Hun som de hadde ventet på i flere år, og gledet seg så utrolig mye til å kalle sin datter.

Babyen var kledd i hvit, heklet buksedrakt og hadde små, hvite sokker med blå og røde blomster på, og pakket inn i et blått teppe. Var det da han løftet henne forsiktig opp at han ante?

Eller spiret uroen i Marit, som sto lent mot en stolpe i ankomsthallen på flyplassen? Hun følte seg både sliten, svimmel og kvalm, og håpet at kjolen var vid nok til å skjule at et nytt liv vokste inni henne; skjønte hun at noe var galt da hun så at jentungen var så bitte liten og stille?