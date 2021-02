Paal Audestad Vi heller nedpå energidrikker. Blir vi bedre utgaver av oss selv av å drikke dem? Michelle Krokstad prøvde én uke uten. Hva skjedde?

En bølge av brus «på steroider» skyller over Norge. Men for alle unntatt én liten gruppe er tørsten etter energidrikk et kunstig behov, fastslår professor.

I en gammel papirfabrikk bærer to gründere esker med skvulpende innhold til kontoret sitt. Loungemusikk spilles fra høyttalerne. Over hele den ene veggen har Sindre Bjørnstad (26) og Isak Førre Skogland (26) malt et øye i gult, oransje og svart, logoen til deres ett år gamle «baby», energidrikken Ombu Våken.

Verdens største energidrikk-produsent Red Bull har 17.000 ansatte i hele verden. Ombu-kompisene er foreløpig bare to. Men i energidrikk-markedet ser de potensial til å bli store og til å utfordre gigantene.

– Unge i dag vil få noe ut av det de kjøper, det holder ikke med en brus som smaker godt. Alle våkner om morgenen og er trøtte. Et produkt som gir energi – selvfølgelig selger det, konstaterer Skogland.