Dette digre hullet oppsto da Roga­land ble truffet av en ildkule

Denne turen har absolutt alt som skal til for å få hele familien ut på tur. Tidenes stjernesmell i Rogaland, spor etter fossiler og historien om et mord. Det tar bare én time å gå, og nisten kan spises i ly av en gapahuk med panoramautsikt.

Snøen knaker under skoene. Skogsveien stiger slakt gjennom et hvitpyntet landskap.

– Det er ingenting som er finere enn når snøen henger på trærne. Jeg blir helt rørt av å se hvite greiner, sier Line Thorsen Flesjaa til Jan Sverre Grimstad.

Begge er hytteeiere i hjertet av Ryfylke. Line og ektefellen konverterte fra hyttefolk til fastboende på Ombo. Jan Sverre jobber for Hjelmeland kommune for at enda flere skal gjøre det samme.

De to viser vei til Ritlandskrateret, et sted som har alle ingredienser som skal til for å få hele familien med ut i naturen.