Med høy feber blir han trillet inn i en kjeller under sykehuset. Lege Rune Larsen forstår altfor godt hva som skal skje. Han skal bli henrettet ved koking.

Infeksjonen er kraftig. Rune Arild Larsen innser at han må komme seg på sykehus. Han er selv overlege i anestesi på Førde sentralsjukehus og lege på Luftambulansen.

Akkurat nå er han i sin fødeby Bergen i et ærend.

Med høy feber blir han lagt inn på Haukeland universitetssjukehus. En portør triller ham til ultralyd på røntgenavdelingen. På vei til heisen, begynner han å riste. Han sier til portøren «har du ikke sett et frostanfall før, så ser du det nå».

I heisen får han igjen et anfall, men også en følelse av uro.

Så eskalerer det.

– Et minutt eller halvannet etter at jeg ble trillet ut av heisen – det var da jeg skjønte at jeg var blitt lurt.