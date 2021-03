Julie (5) er redd for å sovne Femåringen er redd for spøkelser og vil ikke legge seg. Er det på grunn av det som skjedde med henne da hun var ett år gammel?

Mammaen jeg treffer denne uken, hadde en oppvekst som ikke var lett å bære. Siden har hun i mange år levd et hardt liv på siden av samfunnet. Men etter at hun ble gravid, endret alt seg. Med gode hjelpere og en enorm egeninnsats klarer hun å leve et stille og godt liv sammen med datteren. Likevel, også solskinnshistorier har sine skyggesider.

Jenta på fem er redd for å sovne på kvelden. Og hvordan være en god mor når ens egen oppvekst var utrygg?