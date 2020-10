Tech-komet Isabelle Ringnes: «Mange misfor­står kulturen i vår familie»

Tech-kometen og gründeren er ikke som andre feminister.

Hun kunne jo ignorert SMS-er. Hun kunne svart «ingen kommentar» på tekkelig, tilbaketrukket arving-vis da finanspressen ville ha en kommentar til kvinnesynet i herreklubben hennes egen far var medlem i.

Men det er ikke Isabelle Ringnes' stil. Hun forvalter ikke. Hun skaper. Hun vil utrette og endre. Og når hun værer skjevhet, utestengning, diskriminering, vekkes den samme fandenivoldskheten som da mobberne på Vinderen gikk løs på de svake i skolegården på 1990-tallet.

«Dette er ikke greit! Slutt!»

På 90-tallet ble hun selv straffet med pryl, bundet fast til en snor og dyttet rundt og rundt jernstangen til et lekeapparat. Da hun i år gikk i rette med holdningen til kvinner i Det Norske Selskab, ble hun i stedet applaudert.

I januar ble det kjent at et forslag om å tillate kvinner i den 250 år gamle eliteklubben skapte store protester internt. Ringnes den yngre har kritisert klubben i flere omganger for «antikvarisk kvinnesyn». Overfor Dagbladet tilføyde hun syrlig:

– Men det er klart, om det er prostata og podagra som står på agendaen, så er det nok ikke så mange kvinner som lengter etter medlemskap.

Hun oppsummerer i dag.

– Hva skal man si? Tragikomisk og absurd at vi må diskutere dette i 2020!

Isabelle Ringnes er en av initiativtagerne til et opprop mot Det Norske Selskab. Over 500 har signert, mange av dem toppledere. Budskapet: Slipp kvinnene inn!

– Kvinner ødelegger ikke. De beriker. Vi har kommet et langt stykke på vei i likestillingsarbeidet i Norge. Men gutteklubben grei er på ingen måte borte.