Hurra for høsten

SPISE UTE: Et strålende panorama over Byfjorden og Ryfylke gir de beste utsikter til et måltid på Bølgen & Moi. Restauranten på Oljemuseet har en helt fantastisk beliggenhet, men da vi var innom og testet stedets fem-retters meny med vinpakke, kom vi etterhvert til å glemme hele utsikten.