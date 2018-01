Jeg prøver å ligge unna de vanlige, politiske sakene i «provinsen». De kommenteres av langt klokere hoder enn mitt. Men samtidig er det engasjement som driver denne spalten. Derfor hopper jeg med overlegg ut i en varm potet. Den er fylkeskommunen som får meg til å tråkke i potetsalaten.

Nå vet jeg at halvdelen av leserne har gått videre til andre saker. Fylkeskommunen er det dummeste ordet en journalist kan bruke. Da rømmer leserne som laks i oppdrettsnæringen. Fylkeskommunen er som møllkulene til mor mi. Jeg kan ikke huske å ha sett en møllkule i barndommen, men de var der. I dag er de borte. De var sikkert giftige. Hvor vil jeg hen? Jo, poenget er at det første jeg assosierer med fylkeskommunen er noe jeg aldri har sett, som er giftig og som kanskje ikke er der.

Det var fylkesvaraordføreren som klarte å fyre meg opp i sist uke. Hun var i Oslo for å fortelle den tidligere byrådslederen i Bergen, statsråd Monica Mæland, at vi synes det er dumt at Bergen og de knabber Vestlandet fra oss. Hun var der sammen med fylkesordførerne fra de andre vestlandsfylkene.

Flott, tenkte jeg, her sender vi en varakriger til Oslo for å kjempe mot idetitetstyvene fra Hordaland og Sogn og Fjordane. Men det gjorde vi ikke. Vi sendte Marianne Chesak (Ap). Hun var opprinnelig for å innlemme Rogaland i Vestlandet fylke. Nå synes hun ikke det er så farlig om tjuvraddene tar Vestlandet fra oss. Etter møtet sa hun til til Aftenbladet:

«Vi så ikke de sterke reaksjonene komme (...) Siden vi var så langt inne i prosessen selv – så tok det lenger tid før vi så hva som skjedde der ute og reaksjonene fra folk. (...) Vestlandet forblir Vestlandet uansett, tenker jeg.»

Det er selvsagt veldig forståelig at politikere langt der inne i fylkeskommunen ikke skjønner hva som rører seg langt her ute i virkeligheten. Men ærlig talt, jeg vet ingen, ingen, som synes det er en god ide å gjøre vestlandsfylkene til ett fylke. Det er mentalt og geografisk utrolig langt fra Smøla til Moi.

Jeg tror fylkesvaraordfører Chesak bommer skikkelig når hun sier at «Vestlandet forblir Vestlandet uansett». Hun mener altså at hvis Sogn og Fjordane og Hordaland får kalle seg Vestlandet, så betyr det ingenting for vår bruk av Vestlandet som landsdelsnavn. Jeg tror det er stikk motsatt. Hvis de to identitetstyvene får Vestlandet-navnet av Stortinget, så er navnet ubrukelig for oss.

Ei vestlandslefse er ikke ei vestlandslefse uten smør og sukker. Vestlandet er ikke Vestlandet uten Rogaland. Hvis Hordaland og Sogn og Fjordane får kødde dette til, så får vi ta den manglende respekten de viser oss på alvor, og heller se sørover til våre gode venner på Sørlandet.