83 år etter blir Lendestova endeleg fylt med livet til dei som levde der

I 1939 var det høgtideleg opning av jærhuset «Lendestova» på Norsk Folkemuseum. 83 år seinare blir huset endeleg fylt med livet til dei som levde der.

Slik låg Lendehuset mellom 1845 og 1933. Då blei det plukka frå kvarandre og sidan sendt til Oslo.

– Eg trur aldri morfar kom over Arnes død. Eg trur han følte skuld over å ha teke veslebroren med seg til Amerika og for at han fall under krigen.

Brigt Åge Høyland sit heime ved kjøkkenbordet på Lende. I kroken står ein gammal, høg kommode han sjølv har pussa og behandla. Som barn fekk han aldri lov til å nærma seg den kommoden. Skuffene romma ein skatt han alltid visste om, men som morfaren verna som ei nervøs vipe.

Skuffa romma også éin løyndom han ikkje skulle oppdaga før han blei vaksen.

Me kjem tilbake til det.