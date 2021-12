Hun har aldri hatt et seriøst forhold. Er 25-åringen redd for å bli forelsket?

Jeg er en 25 år gammel jente som fortsatt aldri har vært i et seriøst forhold. Det har aldri vært mangel på hverken tilbud eller oppmerksomhet fra gutter/menn, noe som har gitt meg både glede og selvtillit. Jeg har alltid hatt mange venner og en trygg familie, og et fast forhold har i grunnen aldri vært noe jeg har savnet. Jeg har heller ikke misunt venninner som har etablert seg tidlig.

Friheten singellivet har gitt meg, har rett og slett vært for verdifull.

Det jeg imidlertid føler på, er det faktum at jeg aldri har måttet forholde meg til noen som en fast partner, og i en alder av 25 år kan jeg til tider skamme meg litt over det.

Kan det bli vanskelig i fremtiden?

Hva jeg er redd for, og som jeg håper du forhåpentlig kan gi meg noen oppløftende svar på, er hvorvidt dette pleier å få negative følger for eventuelt senere parforhold. Jeg har også et ønske om mann og barn en dag, men har aldri følt for å være i et forhold «bare for å være i et forhold». Jeg har ikke vært forelsket siden jeg var 14 år, og derfor har jeg heller ikke følt behov for å «kaste bort» tiden min på et forhold der følelsene mine ikke er så ekte og sterke som de burde være.

Jeg ønsker ikke å ende opp som singel om ti år, bare fordi jeg var kresen og fulgte rådet til alle rundt meg: Du skjønner når du har funnet den rette. Jeg frykter også at potensielle menn vil reagere negativt på at jeg aldri har vært i et seriøst forhold, selv om det er et bevisst valg som jeg har vært svært tilfreds med. Jeg er klar over at jeg fortsatt er ung, men disse tankene blir stadig mer presserende jo eldre jeg blir. Og jeg tror at jeg snakker på vegne av mange andre.

Psykolog Frode Thuen svarer: