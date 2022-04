Vintips: Godt vinfølge til påskelammet

Mange stikker til fjells, enda flere blir hjemme, og de fleste får noen velfortjente fridager. Da står det ofte ekstra god mat på bordet, og mange har en tradisjon for å servere lam i påsken. Det er heldigvis lett å finne vin som passer til.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Enten det blir tur til fjells eller hjemmepåske, står ofte en kraftig lammemiddag på programmet. Da smaker det godt med tilsvarende kraftige rødviner til.

Plutselig står påsken for døra igjen, og helstekt lammelår er en tradisjon som står like sterkt som hyttekos og marsipanegg for mange av oss. Lammekjøttet er rikt på smak og ofte ganske fett. En annen egenskap det har, er at det er forbilledlig lett å velge vin til. Her kan du gjerne dra til med de litt tøffe, tanninrike, fyldige rødvinene som blir for kraftige til lørdagspizzaen.