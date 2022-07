Psykolog Frode Thuen: Han vil prøve swinger-sex

For henne er det absolutt ikke plass til noen andre i deres sexliv.

For et par år siden ymtet min mann frempå om at han kunne tenke seg å prøve swinger-sex. Det skjedde på en hyttetur sammen med noen andre par, hvor vi alle var beruset. Det hang riktignok litt i luften om det var ment som et seriøst forslag, eller om det bare var fjas og fyllerøre. Men jeg tror vi alle kjente oss litt beklemte av at han hadde brakt temaet på banen.

Jeg hadde nesten glemt hele den litt pinlige episoden, da vi nylig så en film sammen. Noe av handlingen utspilte seg på en swinger-klubb. Da antydet han igjen at det hadde vært spennende å prøve noe sånt, men uten at han spurte hva jeg tenkte om det. Han gikk liksom rundt grøten, uten å komme til poenget. Og jeg fikk meg ikke til å spørre om hva han egentlig mente. I stedet snakket jeg det hele bort.

Redd svaret

Når jeg ikke tok skikkelig tak i det han tydeligvis hadde på hjertet, var det fordi jeg var redd for hva han ville svare. Hadde jeg spurte rett ut om han ønsket at vi skulle være med på noe sånt, er jeg temmelig sikker på at han hadde svart ja.

Og tanken på det gjør meg vettskremt. For jeg har ikke lyst på sex med noen andre, og jeg kan heller ikke forestille meg at han skulle ha sex med andre enn meg. Og jeg kan ikke forstå at han ikke skjønner det av seg selv.

Bare det at han har antydet at dette er noe han kan tenke seg, gjør meg kjempeurolig. For her står vi milevis fra hverandre. For meg er sex noe veldig privat og intimt, og det er på ingen måte plass til andre enn oss to i vårt sexliv. Mens han altså ønsker å åpne dette rommet også for andre.

Jeg er veldig usikker på hva jeg skal gjøre. For så lenge det ikke snakkes om, kommer det litt i bakgrunnen, og da kan vi liksom leve videre som om ingenting har hendt. Samtidig forsvinner det jo ikke, av at vi later som ingenting. Jeg forstår at han ønsker, at vi skal prøve det. Men hvis jeg velger å ta det opp, blir det jo bare enda mer påtrengende, uten at jeg kan overtale ham til å legge bort ønsket. For det kan jeg jo ikke.

Det eneste jeg kan, er å fortelle ham at jeg ikke er interessert.

Sårende at jeg ikke er nok

Vi har et godt ekteskap og en lykkelig familie sammen med barna våre, og han er mannen jeg vil bli gammel med. Men tanken på at jeg ikke er nok for ham, sårer meg enormt. Det gjør meg innimellom veldig fortvilet. I mine verste øyeblikk tenker jeg at han allerede har ødelagt alt det gode vi har sammen.

Andre ganger ser jeg litt lysere på det. Da tenker jeg at det bare er en seksuell fantasi, og at han helt sikkert ikke vil sette ekteskapet over styr for å leve den ut. Men når han har dette ønsket som jeg aldri kan bli med på, vil han da velge å være utro i stedet? Takknemlig for innspill!

Psykolog Frode Thuen svarer: