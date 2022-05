Støp din egen krukke

Støp din egen krukke. Dyrk ditt eget uttrykk.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Men hvordan får du den ut av formen?

En nabo har fått nyss i krukkeproduksjonen og vil lage sin egen.

Det krever litt muskelkraft, så det kan være lurt å være to. Men hjelpe meg for en mestring og stolthet man kan bli slått av når den står der: en betongkrukken som kan huse et tre av litt størrelse. Det handler om å skape ditt eget. Gi hagen dine egne fingeravtrykk. Det gir stor tilfredshet! I masseproduksjonens tid, hvor pregløse ting spys ut i rekordfart, ønsker mange mer av det som bære preg av dem selv.