Hei, kong Harald. Disse rogalendingene har en overaskelse til deg. Bare til å ta kontakt.

Snødrev over smal og svingete vei.

Fjernlys og ferist i øde landskap.

Ei gammel løe, kledd i grønt bølgeblikk.

Lys.

Varme.

Menn rundt bordet.

Kaffe.

Julekaker.

– Hei! Velkommen til Helleland city!

Arne Birkemo er ikke helt uten ironi. Han vet at gården, et godt stykke inn fra E39, sånn rent objektivt vurdert ikke akkurat er verdens midtpunkt.

Men for dem med et bankende hjerte for eldre biler, skruing og mekking, er hans ombygde sauefjøs klodens sentrum.

Ruskevær på veien til Helleland city.