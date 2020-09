Noen er avhengige av å løpe. Andre er blitt hekta på en rød strek. Det begynte kanskje som tøys. Så løp spydspissene videre. I dag er det den reneste kunstform. De mest aktive kaller seg GPS-artister.

Trening, skryt eller kunst?

Fenomenet som har fått mosjonister til å løpe en ekstra mil.

Vi mennesker elsker å måle og logge, sammenligne vår aktivitet med tidligere perser og andres prestasjon. Smart-teknologi har gjort treningsapper og avanserte pulsklokker til en selvsagt del av svært manges aktive hverdag.

En av de største tjenestene er Strava – en slags hybrid mellom en digital treningsdagbok og et sosialt medium. Selskapet bak har aldri gått ut med brukertall, men hevder at åtte millioner GPS-loggede økter lastes opp verden over hver eneste dag. Når din aktivitet er avsluttet, får du umiddelbart opp ruten du har løpt, i et kartutsnitt.

Tjenesten ble lansert i 2009. Ganske raskt observerte brukerne noe gøy. «Denne ruten min – lignet den ikke litt på en fugl? En båt? En hval? En ... eh, penis?»