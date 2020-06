To søstre sto arm i arm. Den ene ble skutt. Den andre måtte leve med savnet

– Vi skulle hatt Margrethe her, sier Rannfrid Stokka. Bøyd over rullatoren står 87-åringen hjemme i gårdsrommet på Lura i Sandnes. Her har hun bodd hele livet.

Hørselen er ikke helt som før.