Norsk mote vinner festen

Norsk mote breser seg for tiden, og lokker med kvalitet og godt snitt. Estetikken er feminine kjoler, lange som nettene og myke av fløyel, eller rene, enkle linjer og over i unisex. For få år siden var det utenkelig med norsk og glamour i samme setning. Nå er det full fest. Blomster og kapper gjør likevel ikke susen for alle. Du kan for eksempel trekke i en norsk, herreinspirert dress. Flere norske designere har virkelig truffet norske kvinner hjemme, og her er festklær fra noen av dem. De kan dresses opp, eller brukes mer avslappet, med sneakers og store vesker eller strikkeplagg.