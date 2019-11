De bokstavtro kristne må slutte å tolke hele tiden

Det virker som en bølge, en påfallende stor bølge; ikke én sak, ikke to saker, ikke tre saker, men det bøtter på med rariteter knyttet til kristendommen. Jeg ante ikke at det fantes så mange merkverdige kristne i Norge. Det må dreie seg om minst 20 - 30 personer.

Debatten på NRK for et par uker siden er et godt eksempel. Da var tema kristne som har fått for seg at det er noe galt med personligheten til homofile. Derfor må den korrigeres til å bli heterofil. Det er selvsagt en forskrudd tanke. Likevel var det jeg satt igjen med etter Debatten noe helt annet. NRK klarte å sette anstendige kristne i forlegenhet. De hadde satt sammen et panel der kristendommen var dømt til å tape. På den ene siden sto kristne med skrudde meninger om homofili, og på den andre siden sto det norske folk.

En riking i Kristiansand har gitt 15 millioner kroner til et nettsted som sår tvil om utviklingslæren. Det han indirekte sier er at vitenskap og religion ikke går sammen.

Jeg blir galen på den slags lureri. Jeg kjenner mange kristne. Ikke en av dem er i nærheten av å mene det som ble forfektet på den kristne siden av panelet. Vanlige kristne mener det stikk motsatte. Selvsagt blir det godt tv når en av deltakerne slenger fram at Gud ikke liker homofili, men det blir ikke en god samfunnsdebatt av tullprat. Kardinalfeilen til NRK var at de glemte noen svært viktige deltakere: De vanlige kristne. Jeg forstå godt at kirkerådslederen etterpå hylte på Twitter. Vi andre gjorde det samme i sofakroken.

Men det stopper ikke med de homofobe som vil forandre alle andre enn seg selv. Den andre store debatten de siste ukene er svært ødeleggende for kristendommen. En riking i Kristiansand har gitt 15 millioner kroner til et nettsted som sår tvil om utviklingslæren. Det han indirekte sier er at vitenskap og religion ikke går sammen. Dermed har han redusert kristendommen til en liten sekt for spesielt interesserte. De fleste kristne i Norge ser troen bekreftet i nettopp noe så vakkert som utviklingslæren. Big Bang er ikke et religiøst problem, men en bekreftelse på at vi er en del av noe mye større enn oss selv.

Den tredje rare debatten i det siste har handlet om kvinnelige prester. Jeg ante ikke at det fortsatt finnes folk i Den Norske kirke som tror på en Gud som mener at prestejobben er kjønnet. Jeg trodde ikke det var mulig for opplyste mennesker å tro på en bitte liten Gud som er opptatt av noe så smått som kjønnet på dem som forvalter hans ord.

Alle slike saker har det til felles at de forfektes av folk som påstår de leser bibelen bokstavelig. Det gjør de ikke. Alt fortolkes alltid. Jeg har hørt noen debatter om kvinnelige prester i det siste. De er rare. Motstanderne lar det skinne gjennom at de egentlig er for kvinnelige prester, men siden skriften sier noe annet, må de være mot. Da skal jeg hjelpe dem med en teologisk avklaringen. Vi kan gjerne ta det bokstavelig. Det står bokstavelig talt ingen steder i bibelen at kvinner ikke kan være prester i Den Norske kirke. Det står bokstavelig talt heller ingen steder om homokorrigering eller utviklingslæren. Alt dette er bare tolkninger fra folk som mener de ikke tolker.