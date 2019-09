Er omsorg for mygg og knott det neste?

Hvis du hadde sett meg mens jeg skriver dette, ville du sagt «struma». Jeg har mistet halsen. Hodet går i et med overkroppen. Men slapp av, det er ikke struma, det er insektsbitt. Jeg er så forferdelig alergisk mot insektsbitt. Det er fryktelig irriterende og det begrenser livet mitt. Derfor har jeg investert i alt som finnes av insektsfeller. Terrassen min ser ut som et diskotek. Det blinker i alt mulig slags rart som skal lokke myggen i fella. Jeg har drept hundretusenvis av mygg. Det sier jeg uten anger. Jeg har drept dem med kaldt blod. Ingenting gleder meg mer enn massemord på mygg.

I utlandet er det ekstra ille. Sist jeg var i Provence, oppsøkte jeg et apotek for å få hjelp. Apotekeren kunne lite engelsk, men han kunne det viktigste: «Mosquitos, they attack at six o´clock». Han hadde rett. Det endte med at jeg fant en hatt som jeg tredde så langt ned i ansiktet som mulig. Buksebeina og armene på jakken snørte jeg sammen med teip, og det lille som var synlig av hud på hendene og rundt nesa, var dekket av et tykt lag med drepende mosquitos-salve. Det virket, men det føltes ikke som en kjekk ferie.

Jeg skriver dette for å begrunne hvorfor jeg velger å være en massemorder av mygg. Nina Kristensen, redaktør i forskning.no, forteller at hun fikk mye pes etter en negativ artikken om skadedyrene. En leser mente hun oppfordret til hat og vold mot kleggen. I en debatt på Dagsnytt 18 forsvarte en ordfører huggig av et hult eiketre. En motdebatant gjorde politikeren oppmerksom på at han er «ordfører også for alle insektene som bor i eika».

Vi går altså mot en tid der vi skal ha insektsomsorg. Fra før av vet vi at fisken skriker i smerte inni seg hver gang den biter på kroken. Kjøtt er så ut at folk har med plaster på restaurant i tilfelle de ser en biff som blør. Jeg har kamerater som klemmer på trær og er brennsikre på at de har følelser. Selv dreper jeg aldri humler og veps. Hvis de ikke stikker av seg selv, åpner jeg vinduet til de finner veien ut.

I en tid der vi mennesker skal skamme oss over alt mulig, forventes det nå at vi viser insektsomsorg. Det er greit, jeg liker heller ikke kantslått og plenen min er til tider svært insekstvennlig, men det går en grense. For meg går den ved knott, mygg og flott. Jeg har hytte på Haua. I vår klarte bønder å svi av det meste av marka rundt bygda. Jeg snakket nettopp med en bonde som fortalte at han ikke hadde sett en eneste flott i år. Flott, sa jeg. Han la til at dermed slapp ungene å gå med sokker som var dynket i flottmiddelet han bruker på sauene. Flott, sa jeg en gang til.

Jeg er evig taknemlig for at jeg har vokst opp på denne kanten av landet. Det har nemlig lært meg å se en fundamentalist når han dukker opp. Derfor forstår jeg unge bønder som frykter for framtiden, derfor forstår jeg ungdommer som går rundt tynget av skam for det meste de er med på. Hvis det dukker opp et demonstrasjonstog for vern av flott, mygg og knott, kommer jeg til å stå på sidelinja og brøle av full hals: «STIKK!!!!»