Friske smaker til de første sommerdagene

Varmere kvelder gjør at mange henter fram grillen og koser seg utendørs.

Sommeren er på vei, mange har tent opp grillen og lagt på ventepølsene. Her er vinene som passer til.

Kine Hult Journalist

Det er alltid et høydepunkt når temperaturen kryper oppover og kveldene blir lyse og lange. Mange benytter anledning til å pakke ut grillen for sesongen og invitere til en uformell samling utendørs. Ukens vintips er satt sammen med tanke på dette, og passer både før og under måltidet.