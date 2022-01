Pizzakongen mistet huset og to hoteller, men bygde seg opp igjen fra en pølsebu på Bryne

Jeg startet ikke restaurant for å få makt og penger, men for å mate familien, forklarte gresk-kyprioten Andreas Hatjoullis, da han kom hit uten utdannelse og helt uten redsel for å satse.

– Nei, jeg behøvde ikke laget mer pizza i midt liv. Men dette gir meg energi. Jeg liker å skape ting, sier Andreas Hatjoulis, her ved ovnen i Bankers utsalg nummer sju, på Sola.

Han ble likevel søkkrik etter å ha grunnlagt og solgt Dolly Dimple’s, kjeden som sprang ut fra Sandnes og som sin storhetstid hadde 64 utsalg og rundt 1000 ansatte i Norge.

Nå kunne han hvilt på gamle laurbær som «Årets vekstskaper i kategorien handel» og «Årets bedrift i Stavanger-regionen». Han kunne kost seg på flott eiendom på Eiganes, hus og leilighet på Kypros, hyttebygging på Randøy, god mat og vin og med fuglefotografering som en av hobbyene.

I stedet bygger han opp nok en ny pizzakjede – som 77-åring.