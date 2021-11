Vintips: Her er vinene som passer til kalde høst­kvelder

Når vinden uler rundt hushjørnene, passer det godt med kraftige kjøttretter og noe rødt i glasset. Her er vinene som passer til kalde høstkvelder.

Finnes det noe bedre enn å komme hjem etter en kald og forblåst tur, og bli møtt i døra av duften av fårikål, lammelår eller en putrende viltgryte? Høsten er definitivt tiden for gode, varmende gryteretter og annen sikringskost. Legg dette sammen med rolige kvelder foran peisen, så forstår man kanskje hvorfor mange bytter ut hvitvin med rødvin i sesongen hvor nettene blir lange. Her er et knippe gode matviner som hver på sin måte passer til årstiden.