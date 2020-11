Denne hvitvinen har vært utsolgt i åtte måneder. Nå er den tilbake

Jeg skulle ønske økologisk merket vin var snarveien til sunn kropp og klode. Dessverre er det flere fallgruver på veien dit.

De siste ukene har jeg mottatt e-poster fra flere lesere som etterlyser at jeg skriver mer om økologisk vin. Resonnementet deres er omtrent som dette: Kjemiske sprøytemidler virker skadelig. Mindre bruk av det er positivt for både kunder, produsenter og jorden.

Økologisk vin er dermed et bedre alternativ enn vanlig vin. Jeg har forsøkt å svare dem kortfattet. Det lykkes jeg dårlig med. Her kommer et litt lengre svar.